Veraguas tiene nuevo cacique para el nacional de Béisbol Juvenil

Vale la pena mencionar que Veraguas ha conquistado dos títulos en los torneos juveniles. El primero de ellos fue en la temporada 2006, en un elenco en el que estuvo el ex grandes Rubén Tejada; y el segundo, en la campaña 2016 de la cual formó parte el también ex grandes ligas Severino González. Ahora irán por su tercera estrella.

