Veraguas, Panamá y Darién son las provincias más afectadas por la deforestación, según reporte de Miambiente

Por otro lado, el informe destaca que la provincia de Colón con 23,696.08 has. y la comarca Guna Yala con 10,702.50 has. son las regiones que aumentaron su zonas boscosas.

De acuerdo con el reporte, la cobertura vegetal en la provincia de Veraguas en siete años (2012-2019) se redujo en 48,758.12 hectáreas, en tanto que en Panamá se registró una disminución de 30,735.32 has. y en Darién de 15,580.57 has.

