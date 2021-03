Veraguas no bajará la guardia en Semana Santa… mano dura para evitar rebrotes

Manuel Castillo, gobernador de Veraguas, sostuvo que no habrá cuarentena para esta provincia en Semana Santa pese a los elevados casos positivos que hay, ya que se le dará un voto de confianza a la gente para que pueda estar en familia en esta fecha, destacando que eso no quiere decir que se va a descuidar la vigilancia sanitaria. Comentó que será lo contrario, se va a reforzar la seguridad con puestos de control.

