‘Veo futbol en ESPN’; argumento de Hugo Sánchez para ser DT del Madrid

Tiene nueve años sin dirigir profesionalmente, sus últimos tiempos los ha pasado como analista en la TV, pero Hugo Sánchez no entiende el desempleo como la máxima razón para que se le descarte de tajo como posible entrenador del Real Madrid, por eso se fue hasta España para hablar del tema y, de paso, recordarle a Florentino Pérez que está listo.

De visita en el plató de El Chiringuito, el Pentapichichi expuso que se mantiene al día, informado y con aptitudes como estratega por todo el futbol que consume en ESPN, cadena para la que trabaja en México.

“No es algo que desconozca (presión del Real Madrid), siendo entrenador en su momento me entrevisté con Florentino y sabe que no me tiemblan las piernas para ponerme frente a los jugadores. Con Florentino hablé hace año y medio, ahora no he hablado porque no ha habido momento oportuno, se me reprocha que no estoy en activo, pero en ESPN veo partidos“, argumentó y agregó: “No tienen que pagar cláusula de rescisión ni nada para llamarme”.

Hugo Sánchez ‘raspó’ a Santiago Solari

Así como su inactividad en los banquillos le es recriminada, Hugol pone como factor a su favor que él sí tiene experiencia en Primera División y a nivel de Selecciones, algo que ni el recientemente salido Zinedine Zidane ni el actual DT del América, Santiago Solari, poseían cuando les dieron la gran oportunidad en los Merengues.

“Florentino puede contar conmigo cuando quiera y le digo que no se olvide de mí. Si Zidane trabajando en el Castilla, sin haber estado en Primera, pudo dirigir al Madrid, tampoco dirigió a Francia y le dieron la opción de estar en el Madrid… Solari igual en el Castilla sin clubes de Primera ni la Selección de Argentina estuvo en el Madrid. Y yo ya hice todo eso, dirigí a México y fui tercero de Copa América, con experiencia en Primera, un Bicampeonato con Pumas y estoy más que listo”, afirmó.

Pachuca le ‘quitó las ganas’ a Hugol de dirigir

La última experiencia en los banquillos data del último semestre del 2012 con los Tuzos del Pachuca, a cuya dirigencia señaló por malos tratos y no cumplir con su palabra de darle una gestión de al menos un par de años con una camada de futbolistas prometedora.

“Lo último no fue una experiencia agradable (con Pachuca), estaba viviendo en Madrid y me llamaron para dirigir al Almería, lo conseguí y pensé en aprovechar esa oportunidad. Es difícil hacerlo pensando en no descender porque yo siempre lo hice por títulos. Después estuvo la oferta de Pachuca”, contó.

“Dejé de entrenar porque fue una desilusión, los dirigentes no piensan en la persona, te utilizan por ser un boom, por tu imagen y prestigio. Hubo una promesa de tener dos o tres años en Pachuca a una generación de jugadores que tenía a Héctor Herrera”.