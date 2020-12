“Veo doble, es difícil estar de pie”

Además, dejó claro que piensa seguir adelante mientras pueda: “No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo “.

“Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. No os preocupéis, mirad hacia adelante porque la vida es muy bonita y merece ser vivida. Mi problema en el ojo pasará y volveré más guapo que antes”, aseguró.

