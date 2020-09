Venus Williams cae en primera ronda del Abierto de EE UU ante Karolína Muchová

“Por eso es fácil seguir motivada y emocionada por hacer algo tan increíble. No hay mucha gente que pueda hacer esto, y me siento muy afortunada de ser una de esas personas”, aseveró.

Por su parte, Venus Williams afirmó en una rueda de prensa posterior al encuentro estar satisfecha con su rendimiento, y opinó que no jugó mal. “Estoy muy contenta con mi juego. No creo que haya jugado mal esta noche. Simplemente ella jugó un poco mejor”, dijo Venus sobre el duelo, aunque admitió que ella cometió más errores no forzados que la checa.

