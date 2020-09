Ventiladores viejos: un negocio redondo

Pese a todo, Chu nuevamente afirmó que los equipos no pierden vida útil porque su software se actualiza y por el cambio de piezas. Precisamente, Chu indicó a Turner que los equipos los actualizó Dräger, aunque no suministró piezas, repuestos ni los insumos faltantes, quizás debido a que –según Chu– Primo “no ha realizado la contratación de Draeger Panamá [sic] para realizar las subsanaciones de los insumos faltantes y el respaldo de las garantías estimadas en la ficha técnica con sus mantenimientos preventivo y correctivo, dando plena seguridad que los equipos funcionen al 100%”.

Por ejemplo, ventiladores hechos en 2013; sin compresores ni humidificador; con carencias de válvulas para entubar; sin filtros antibacteriales de alta eficiencia, sin los cuales los ventiladores no se pueden usar. Incluso, indicó que con algunos equipos “no se tiene la certeza de qué mecanismos utilizan para evitar que el aire exhalado no lleve partículas al exterior”.

Si la empresa no cumple estas exigencias –advertía Rodríguez– “el Departamento de Biomédica no se hará responsable de cualquier imprevisto que pudiera suscitar con estos equipos y que por la naturaleza de su utilidad son de vital importancia que cumplan con todos los requerimientos técnicos”.

Algunos no cumplían con su respectiva ficha técnica; que sus baterías de soporte no eran fiables –dada la fecha de fabricación– lo cual es grave considerando que el Nicolás A. Solano carece de planta eléctrica. Y, de hecho, el fabricante –Dräger– recomienda reemplazar las baterías.

Las alertas de Rodríguez incluían que Primo Medical Health Cares Solution “no se encuentra registrada en el catálogo de oferentes para venta de ventiladores de [cuidados] intensivos” –tal como lo reportó este medio anteriormente– y que los equipos se fabricaron en 2014, lo cual era un problema, no solo por los años transcurridos, sino porque su software no estaba actualizado. Además, uno tenía la pantalla rota y otro, la tarjeta dañada.

You May Also Like