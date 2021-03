Ventas en los restaurantes aumentan un 40%

El presidente de Arap indicó que están a la espera de que el Ministerio de Salud a nuncien la flexibilización del toque de queda hasta las 12 medianoche. La solicitud que han hecho los dueños de los restauranteros es que el toque de queda vaya de 12:00 a.m. a 4:00 a.m. para que les permita atender hasta las 11:00 p.m. a los clientes sin tener la necesidad de apurarlos a consumir sus alimentos, traer más colaboradores a trabajar y que les dé más tiempo abiertos para obtener mejores ganancias.

