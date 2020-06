Ventas en línea no llenan las expectativas de los comerciantes

“Ahora estamos en un momento de supervivencia, no de rentabilidad. Para este año las empresas no van a tener ninguna rentabilidad con excepción de los supermercados y las farmacias, pero el resto de los comercios van a estar en una etapa de cómo lograr sobrevivir, la cual se podría mantener hasta fin de año”, expresó.

Ashok Nadwani, dueño de la cadena Panafoto (tienda que vende tecnología y electrodoméstico), dijo que las ventas no son las que ellos esperaban ni tampoco van a poder reemplazar las tiendas cerradas, no obstante, se registra un flujo de caja y a la vez hay un movimiento de mercancía.

