Ventas en comercios caen 70% en 2020; se espera un panorama sombrío en 2021

En ese sentido, señaló que muchos han optado por no abrir hasta que se levanten por lo menos las restricciones de género que los está afectando. “Más que ayudarnos (las restricciones de género) lo que nos crea es aglomeraciones de personas, porque el 80% de las compras las realizan las mujeres. Entonces, los días de las mujeres hay una concurrencia, hemos visto que en los supermercados hay aglomeraciones, entonces la medida no es funcional”, afirmó Duque.

