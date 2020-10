Ventanas | La Prensa Panamá

Tenemos la responsabilidad de no dejar pasar la salud que viene (porque esta pandemia pasará) para darle un giro histórico a nuestra democracia. Ahora que sabemos cómo han sido siempre las cosas, toca cambiarlas. Si no lo hacemos terminaremos formando parte fundamental de la corrupción, la parte que se deja conguear para que todo siga siendo mucha queja y poca acción de cambio. Y eso les encanta a los entusiastas de la ignorancia.

Lo que está ocurriendo en Panamá, no lo trajo la pandemia, la pandemia lo ha hecho evidente. La mala calidad de la educación, de la salud o de la seguridad, son resultado de una corrupción que desde la seguridad de las ventanas está más clara que nunca. Ha sido siempre así de terrible, pero los mitos y propagandas nacionales no nos han dejado ver la realidad, o no hemos querido.

