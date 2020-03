ventajas de ser una empresa tecnológica para teletrabajar

No obstante, todos tienen claro que no todos los tipos de trabajo pueden hacerse a distancia y no todas las empresas pueden hacerlo tampoco, tanto por preparación como por necesidad de otros medios.

En su opinión, para que una rutina de trabajo tenga éxito en tiempos de cuarentena , es fundamental “ confiar en el equipo , reservar unos minutos al día para charlar por videollamada con ellos y escuchar sus necesidades, aprovechar las herramientas digitales y tener paciencia -con el equipo de IT- y, sobre todo, no perder el foco ”.

La crisis del coronavirus ha constatado algo que ya sabíamos: muchas grandes compañías no estaban preparadas para teletrabajar , mientras que las startups no están viendo afectada su actividad diaria de la misma manera. Es lógico, también, dado el número de empleados de unas y las otras. Pero especialmente está siendo así porque para las startups el trabajo en remoto la mayoría de las veces es el pan de cada día .

