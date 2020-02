Ventajas de los bombillos con tecnología led

Paso 2 : Conocer el uso que le dará, y así elegir el color de la luz: blanca o fría para espacios de trabajo, y luz amarilla o cálida para espacios de descanso. Al igual que la luz solar, los bombillos led ofrecen diferentes colores de luz que van desde la luz blanca o fría hasta la amarilla o cálida. El color de la luz, también conocido como temperatura de color o grados Kelvin, le permite crear diferentes entornos para cada necesidad. Para entornos eficientes y de trabajo como cocinas, oficinas y garajes, use bombillos led de luz blanca, ya que estimulan la actividad, y hacen que las personas estén más alertas y concentradas. En cambio, para ambientes relajados como dormitorios y salas de estar, use bombillos de luz led amarillos para crear una atmósfera cómoda.

