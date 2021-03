“Venir supone un verdadero respiro”

No está tan claro qué pasará con los viajes de ahora en adelante. Tras el repunte de los viajes a Mallorca desde que el Gobierno teutón declaró que Baleares no era zona de riesgo, la canciller anunció su propósito de “restringir” los viajes vacacionales al extranjero por la pandemia, aunque admitió que existen “notables problemas legales” para tratar de implantar su prohibición. Por su parte, estas dos hermanas confían en no tener ningún problema a su regreso.

Acerca de estos viajeros, se pronuncia para 20minutos Álex Fraile, portavoz de Pro Guías Mallorca, que detalla que efectivamente “se ha reactivado el turismo alemán sobre todo” . “Hay dos turoperadores que básicamente están trayendo los flujos de viajeros de esta nacionalidad: Alltours y Tui sobre todo. Parece ser que la campaña es un éxito. He leído que había hoteles en cala Ratjada que iban a anticipar su apertura y tengo constancia de que hay otro que se ha abierto en la zona de Palma Nova para alemanes, que no suele ser un área que ellos habitualmente frecuenten. Eso quiere decir que han tenido suficiente demanda y han tenido que ampliar capacidades”, añade.

En medio de esta paradoja que permite la entrada de visitantes internacionales, pero no el movimiento de los españoles, destaca la llegada de alemanes que eligen Mallorca como destino para pasar unos días de descanso, cautivados por la combinación de aguas cristalinas, naturaleza salvaje, cultura y un clima excepcional. A todo ello, se unía el aliciente de no tener que someterse a test COVID-19 antes de regresar a su país. Sin embargo, los recientes vaivenes del Gobierno Merkel y la nueva obligación de presentar una PCR negativa amenazan sus vacaciones en el Mediterráneo y, por ende, los beneficios del sector.

You May Also Like