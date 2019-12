‘Vengo a perseguir el delito; no a encubrir a nadie’: Eduardo Ulloa

“Yo no respondo a ningún poder político. Yo puedo equivocarme porque todos somos humanos, pero tenga la seguridad que no será por arreglo de recámara, ni por encubrir a nadie”.

Una de las críticas reiterativas a la figura del exfiscal fue su presunta cercanía al Movimiento Independiente (Movin). Sobre este particular dijo que no puede negar su amistad con Juan Antonio Tejada, miembro de Movin, pero que “quien les habla aquí jamás ha sido miembro y simpatizante de Movin”. Dijo que así como ha criticado a Movin, lo ha hecho con el Partido Revolucionario Democrático, Cambio Democrático y el Partido Panameñista.

“Yo no aspiro a llegar al Ministerio Público para servir a nadie, aspiro a llegar con un compromiso de cumplir con la Constitución. Yo no respondo a ningún interés político o económico y eso lo pueden tener claro. Para mí, el Ministerio Público va más allá de una institución que persigue el delito; está la otra cara: la de brindar el servicio a los ciudadanos..”, acotó el designado.

Al declarar ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, que recomendó al pleno legislativo su ratificación en el cargo para el periodo 2019-2024, Ulloa, que ya laboró 28 años en el Ministerio Público (MP), prometió que no vuelve a la entidad para “servir a nadie”, sino que se acogerá a la Constitución y la ley, y se apegará al debido proceso. “Vengo a perseguir el delito, pero no vengo a perseguir a nadie por su condición personal, social, política o de amistad con alguien […]; no vengo a encubrir a nadie: vamos a investigar a quien haya que investigar”, prometió.

