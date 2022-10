Venezuela queda fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU | Internacional

El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, celebra que el Gobierno de Nicolás Maduro, que está “señalado por crímenes de lesa humanidad”, no haya sido electo al consejo. “El requisito fundamental para ser miembro del consejo, de acuerdo con la normativa que lo regula, es que cumpla con los estándares de cumplimiento de derechos humanos y, obviamente, no es el caso de Venezuela”, comentó el abogado. “Hubiera sido una enorme injusticia que democracias consolidadas y respetuosas de los derechos humanos como la chilena o la costarricense fueran derrotadas por Venezuela”, dijo.

