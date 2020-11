Venezuela llega a un callejón sin salida

El consenso generalizado es que después de haber sobrevivido a la intriga, las acusaciones penales y las oleadas de protestas, Maduro y su entorno chavista tendrán que ser persuadidos, no forzados. “Las sanciones no son un fin en sí mismas, sino instrumentos para llegar a algún resultado”, dijo Geoff Ramsey, director para Venezuela de la Oficina de Washington para América Latina.

You May Also Like