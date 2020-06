Venezuela levanta cuarentena entre temores de quiebras

A varios metros de la camioneta de Pérez estaba en su sedan color azul Yulimar Martínez, una enfermera de 35 años, quien dijo que no le quedó otra opción que pagar la gasolina en dólares “porque por mi trabajo no puedo hacer una cola eterna”.

“No me importa pagar la gasolina lo que sea. Para mi trabajo necesito llenar mi carro y para hacerlo haré lo que sea necesario”, expresó Pérez y agregó que los últimos dos meses dependió de sus escasos ahorros porque no conseguía gasolina para mover su camioneta.

“La economía va a arrancar muy lentamente”, dijo a The Associated Press la empresaria María Carolina Uzcátegui, expresidenta de la mayor cámara de comerciantes del país, al reconocer que ante las “señales fuertes de precariedad de los servicios” para muchas empresas será muy complicado retomar las operaciones.

