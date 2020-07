Venezuela: Las denuncias de graves violaciones de derechos humanos elevan la tensión entre Maduro y la ONU | Internacional

Las relaciones internacionales de Maduro, que mantiene el apoyo de China, Rusia, Turquía o Irán, suelen generar mucho ruido. Hace semanas el líder chavista estuvo a punto de romper con la Unión Europea. Sin embargo, según una tesis compartida por varios analistas, al dirigente bolivariano no le preocupa especialmente la presión exterior y está centrado en ganar la batalla interna desarticulando a la oposición liderada por Guaidó. “La oposición ha buscado más aliados y lo ha logrado, pero el régimen ya ha llegado a una etapa en que no le teme a la comunidad internacional”, opina Raúl Gallegos, director de la consultora Control Risks, quien considera que el Gobierno está tratando de sobrevivir hasta las elecciones en Estados Unidos, donde ha bajado el interés por la crisis debido principalmente a la pandemia, y hasta diciembre, cuando está prevista la celebración de comicios legislativos.

