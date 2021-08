Venezuela busca dirimir la crisis política con una negociación que concentra las miradas de la comunidad internacional | Internacional

En los últimos procesos electorales celebrados en Venezuela el chavismo no ha tenido competidores de facto, con la salvedad de algunas facciones minoritarias de la oposición sin posibilidad de éxito. Las grandes fuerzas rechazaron competir tras quedar descabezadas, con varios líderes inhabilitados y por la falta de garantías y observación independiente en los comicios. Ahora buscan, de nuevo, una salida electoral que no pase por la inmediata salida de Maduro, como ha reclamado hasta ahora Guaidó.

Desde 2016 ha habido al menos tres intentos, además de otras iniciativas dirigidas a explorar un acercamiento. Tanto el diálogo impulsado por el Vaticano como las conversaciones de República Dominicana y la mesa instalada hace justo dos años en Barbados fracasaron. Las condiciones de estos contactos son, no obstante, algo distintas. En el tablero internacional el clima se ha confirmado más distendido que durante la Administración de Donald Trump. Washington ha alineado su posición a la de la Unión Europea, que siempre se ha mostrado más favorable al diálogo. Eso no quiere decir que el Gobierno de Joe Biden esté dispuesto a pasar por alto la deriva del chavismo, aunque sí se ha comprometido a levantar algunas sanciones si el Gobierno muestra voluntad entendimiento.

