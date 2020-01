Venezuela 2008: un año terrible

2009 amanecerá con el cielo encapotado sobre Venezuela. Como dice la vieja canción de los federales del siglo XIX, los anuncios son de tempestad. Miro el año que se inicia con optimismo realista. Llegó el año de la liberación nacional. A las víctimas mencionadas les debemos la justicia que les han negado. Sus verdugos son conocidos, serán ajusticiados dentro de un Estado de derecho restablecido al precio que tengamos que pagar. Ya no están en condiciones de seguir engañando a quienes viven desprevenidos y confiados en que las cosas se resolverán por sí solas. Ya no podrán sobornar, chantajear o amenazar impunemente a los que se les resistan porque, entre otras cosas, la ineficacia, la malversación y las enormes corruptelas liquidaron los recursos de una república en quiebra. El año 2009 puede ser el año de la terrible rendición de cuentas.

En un día como hoy, no vale la pena emborronar cuartillas repitiendo diagnósticos conocidos. Corazón y mente, cuerpo y alma están al lado de quienes permanecen secuestrados en los calabozos de la dignidad, privados de la libertad a la cual tienen pleno derecho, sometidos a juicios y procedimientos judiciales vejatorios, contrarios a los derechos fundamentales que el ordenamiento legal venezolano consagra. Me refiero, en primer lugar, a los presos políticos y de conciencia, víctimas de la tragicómica “justicia”, entregada de forma babosa al régimen militarista y “comunistoide” que encabeza el actual presidente Hugo Chávez. A todos ellos, a quienes están en La Planta, en el Cepella, en la tenebrosa Disip o en el Dim, en Ramo Verde o en el Inof de Los Teques, nuestro fraterno abrazo por estas fechas y la esperanza en que muy pronto termine el drama que los afecta.

