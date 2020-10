Venezolanos varados en Panamá por COVID-19 piden vuelo humanitario de retorno

Los ciudadanos venezolanos se quedaron varados en Panamá a causa del cierre temporal de fronteras por la pandemia del COVID-19 y ya no tienen medios de vida para continuar en el país. A pesar de que el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal de este país, reinició las operaciones comerciales el pasado 12 de octubre, no hay conexiones con Venezuela aún.

