Venezolanos varados en Panamá claman por vuelo humanitario para regresar a su país

“Las autoridades de Venezuela aún no nos dan respuesta. Mi situación acá en Panamá está un poco difícil, no tenemos a dónde ir ni a dónde llegar, no tenemos nada”, lamentó Reyes.

“Nos encontramos en una situación donde ya no podemos mantenernos. El turista acá no puede ejercer ningún trabajo y hay gastos, lo que hace que se consuma el dinerito que uno tenía”, declaró.

