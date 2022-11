Venezolanos en Chiriquí recurren a la economía informal para continuar su camino

Urquiola agregó que no tiene intención de regresar a Venezuela , pues vendió todas sus pertenencias y ahora sería muy difícil llegar y no tener nada. Contó que de manera honesta solicita ayuda económica en la ciudad de David para poder continuar su camino a Estados Unidos, sin embargo, en las últimas semanas en la ciudad de David hay un número creciente de extranjeros vendiendo golosinas o cualquier otro producto que les pueda generar ingresos.

