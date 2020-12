Venezolanos buscan oxígeno para la lucha democrática con nueva consulta popular

La diáspora venezolana que adversa al régimen de Nicolás Maduro se prepara para efectuar una consulta popular que demuestre que el proceso electoral que tendrá lugar este 6 de diciembre de 2020 en Venezuela no representa la voluntad de su población y, con ello, seguir ganando apoyo internacional para la causa de la libertad y el retorno de la democracia.

El régimen convocó a elecciones para renovar la Asamblea Nacional, el único poder que no ha detentado en los últimos seis años, y que se renovará en los primeros días de enero de 2021.

Miguel Palma y Mercedes Troconis, del comité organizador de la consulta Alza la voz Venezuela en Panamá, expresaron que esta “manifestación de voluntad” se hará de manera virtual (con un app) por las restricciones de la pandemia, entre el lunes 7 y el sábado 12 de diciembre.

No obstante, el último día, todo el que así lo desee podrá participar de una actividad presencial simbólica que consistirá en depositar en alguna de las cuatro urnas que serán habilitadas en el país –tres en la ciudad de Panamá y una en la ciudad de David, en Chiriquí– un papel con el código que le fue generado por la aplicación luego de participar.

Para votar, las personas deberán bajar a su celular o tablet la aplicación (Voatz o Telegram), luego deberán introducir su número de cédula o de pasaporte y, por último, tendrán que subir una fotografía del documento de identificación que están utilizando. Cumplido ese procedimiento podrán responder a las tres preguntas de la consulta, relativas a: el cese de la usurpación (de Nicolás Maduro en la presidencia), el rechazo a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen para este domingo y la búsqueda de más apoyo internacional para solucionar la crisis humanitaria, económica y política que atraviesa la nación sudamericana.

La consulta está siendo organizada en más de 300 ciudades de 54 países, a lo largo de los cuales se encuentran diseminados los más de cinco millones de venezolanos que en los últimos años han abandonado Venezuela.

Esta será la segunda consulta de este tipo que se organiza con el propósito de desconocer los procesos electorales efectuados por el régimen de Nicolás Maduro desde que en 2013 –tras la muerte de Hugo Chávez– asumió la dirección del gobierno. La primera, conocida como 16J, tuvo lugar el 16 de julio de 2017 producto de un acuerdo alcanzado por organizaciones sociales, con el apoyo de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

Los resultados finales de aquel plebiscito indican que participaron 7 millones 535 mil 259 venezolanos, dentro y fuera del país, en ejercicio del artículo 5 de la Constitución, que consagra que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El 98% de los que votaron aquel día dijeron sí al desconocimiento de una constituyente de carácter oficialista, dijeron sí a que la Fuerzas Armadas respaldaran a la Asamblea Nacional de mayoría opositora y dijeron sí a la renovación de todos los poderes públicos y la convocatoria a elecciones libres y democráticas, así como a la conformación de un gobierno de Unidad Nacional. El régimen, empero, instaló la constituyente y se abrogó las funciones del Parlamento.

Como parte del acto de rebeldía contra el régimen, los organizadores de la consulta alrededor del mundo están haciendo un llamado a que este fin de semana (sábado y domingo) se realicen manifestaciones de rechazo al proceso y que, en Venezuela, este domingo la población se quede en casa. También pidieron a la gente no dejarse engañar con aquello de que les quitarán los apoyos y los subsidios o que los dejarán sin trabajo si apoyan la consulta; y advirtieron de que los supuestos partidos de oposición que apoyan el llamado a elecciones del régimen son el producto del robo de las tarjetas electorales de los partidos, en los cuales impusieron coordinadores o directivos y otros responde a inscripciones que no cumplieron las formalidades que establece la ley.

Proceso y argumentos

La consulta, dijo Palma, es una herramienta que se está activando, un llamado de urgencia para los países que aún no entienden la situación que existe en el país, y una forma de que los venezolanos demuestren su “rechazo al fraude” que se está planteando para este domingo. Al mismo tiempo, indicó, se busca que la comunidad internacional rechace las parlamentarias y siga apoyando a la Asamblea Nacional “legítima”, que está constituida, y que 60 países reconocen.

Indicó que este mecanismo está amparado en el artículo 70 de la Constitución Nacional, que les permite levantar la voz en contra del régimen sin necesidad de utilizar el poder electoral venezolano, ya que sigue estando en manos del “dictador”.

Troconis expresó que no se está usando el registro electoral de Venezuela porque está viciado y a los venezolanos que están en el exterior no les permiten votar. Además, porque hace muchos años no se abre el registro a inscripción. No obstante, dijo que el proceso ciudadano que se desarrollará tiene controles para garantizar su seguridad y transparencia, así como un acompañamiento internacional.

“La manifestación de voluntad es secreta, hay mecanismos de control para verificar las anomalías que puedan ocurrir, el sistema es auditable, es confiable y está encriptado y la data tiene servidores fuera de Venezuela, tenemos veedores de la OEA y veedores en cada país que van a seguir el proceso”, explicó Palma, y agregó que tanto la plataforma que va a captar los datos de la personas que están manifestando su voluntad como la del resultado están por separado, que no habrá forma alguna de que se conozca si una persona ejerció su voluntad con tres sí o tres no.

“Posterior al proceso la data va a ser destruida, no va a quedar en ningún lado, para proteger a los venezolanos en Venezuela” y que no sufran represalias del régimen, dijo.

En Panamá, para la manifestación de voluntad presencial que se ha organizado para el sábado 12 de diciembre se han elegido tres lugares en los que estarán las urnas entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Son estos:

El estacionamiento de la Iglesia Santa Marta en Altos del Chase, en El Dorado,

El parque Francisco Arias Paredes, y

Una plaza de Foxtrox frente a la iglesia de Guadalupe en la calle 50.

En Chiriquí habrá un punto en un lugar que se llama La Conga, en David.

Los que quieran participar en la actividad del sábado pueden ir en sus vehículos, y voluntarios les acercarán la urna para que depositen y sigan adelante; igual se hará con el que se acerque a depositar su boleta a pie, por las restricciones de bioseguridad.

Para mayor información siga las redes: consultavzla_pty

En la consulta de 2017, en Panamá votaron cerca de 60 mil venezolanos. Se estima que entre adultos y menores de edad hay en el país unos 100 mil venezolanos.

En una sesión celebrada el sábado 5 de diciembre en Caracas, la Asamblea Nacional emitió un acuerdo en el que desconoció los comicios convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) afecto al régimen e hizo un llamado a la población a quedarse en casa y a participar de la consulta organizada por la sociedad venezolana. En el documento, solicitaron a los Estados democráticos y a los organismos internacionales que mantengan su posición sobre la invalidez de los procesos convocados en Venezuela por el CNE; y que, en consecuencia, se abstengan de participar como observadores en el evento convocado para este 6 de diciembre de 2020, “ya que se hace imposible el acompañamiento, asesoramiento y auditoría del proceso preelectoral, simplemente porque este es inexistente”, reportó el diario El Nacional.

