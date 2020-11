“Veneno de sapo”, la droga psicodélica que es responsable de la vuelta de Mike Tyson

“Realmente (la droga) me hizo como que me explotara la cabeza e interiormente escuche que regresara (al boxeo) y que comenzara a ponerme en forma”, explicó Tyson su experiencia.

“Tomé la medicina, que me llevó a que me pusiera en forma”, declaró Tyson el viernes, refiriéndose a la droga psicodélica 5-metoxi-N, N-dimetiltriptamina, un psicodélico sintético de acción rápida derivado de veneno de sapo, cuyos efectos psicodélicos tienen duración breve, en un entorno ceremonial de grupo , durante una entrevista con el diario USA Today, el día del pesaje oficial.

