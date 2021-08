¿vendida por 10 millones de euros?

Este nuevo sobresalto llega en uno de los momentos más importantes para Kiko. El artista, que acaba de someterse a una migración de su banda gástrica, ha decidido abrazarse a nuevos hábitos para conseguir desarrollar su mejor versión. Lleva varios días sin fumar, cuida su alimentación y quiere volver a hacer deporte. Además, el lanzamiento de la marca “Kantora is mine” está resultando todo un éxito y son muchos los que ya han adquirido algunos de los productos que se venden en la cibertienda. Eso sí, aunque se haya lanzando al comercio electrónico, Kiko no descuida su pasión por la música y ya prepara nuevas e importantes colaboraciones para que sus seguidores disfruten de su talento innato.

