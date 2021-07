Veintisiete años: in memorian del vuelo 901

Lo que era un día cualquiera y hasta me atrevo a decir, rutinario, se transformó en una pesadilla que persiste por la confluencia de sentimientos variados, entre ellos, el dolor, la impotencia de no poder regresar en el tiempo y tener una nueva conversación con aquellos que partieron prematuramente. A ello sumo la desolación, al contemplar lo ocurrido y vivir desde aquel momento con la incapacidad de recibir respuestas a preguntas que hasta el día de hoy nos hacemos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? Interrogantes no respondidas, a pesar del tiempo transcurrido.

