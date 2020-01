Veinticuatro imputados por la ola de incendios en Australia en la que han muerto 18 personas

Por otro lado, indicó que, aunque se “han echado muchas culpas”, es el momento de centrarse en la respuesta a los incendios . “Mucha gente me ha culpado a mí, a los Verdes… La culpa no ayuda a nadie en estos momentos y el análisis excesivo de estos asuntos no es un ejercicio productivo. La actuación apropiada en este momento es caminar juntos”, expresó.

You May Also Like