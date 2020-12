Vecinos de Mar-a-Lago en Florida le dejan saber a Trump que tendrá que no es bienvenido en el barrio | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

En una carta enviada a la alcaldía de Palm Beach, en donde se encuentra el club, y también dirigida al Servicio Secreto de Estados Unidos, un grupo de vecinos afirma que Trump no tiene derecho legal de vivir en Mar-a-Lago ya que tras un acuerdo firmado a principios de la década de los 90 el magnate convirtió la finca en un club privado y se comprometió a que no sería usado como residencia permanente.

You May Also Like