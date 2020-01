Vaticano ataca a monja disidente

El Vaticano condenó oficialmente este lunes el libro de la religiosa estadounidense Margaret A. Farley por su tolerancia respecto a la unión homosexual, la masturbación y el divorcio seguido de nuevas nupcias.

Farley es miembro de la orden de las Hermanas de la Misericordia y profesora emérita de ética cristiana en la Facultad de Teología de Yale

En una nota oficial, la Congregación para la Doctrina de la Fe solicitó a los católicos que no consulten el libro Just Love. A Framework for Christian Sexual Ethics (Sólo Amor. Un marco para la ética sexual cristiana) debido a que no se corresponde con la posición de la Iglesia.

“No está en conformidad con la doctrina de la Iglesia”, subraya la nota divulgada por la oficina de prensa de la Santa Sede. Para la Congregación, el libro, publicado en el 2006, contiene “errores doctrinales”.

Las autoridades del Vaticano solicitaron a sor Farley, en una carta fechada el 5 de julio de 2011, que corrija “las tesis inaceptables” de su libro, lo que no aceptó.

La religiosa defiende la masturbación, que permite “a las mujeres descubrir su propia capacidad para el placer, algo que algunas no han descubierto y ni siquiera conocido en sus relaciones sexuales ordinarias con sus maridos o amantes”. “La masturbación generalmente no implica ningún problema de carácter moral”, subrayó. Sobre la homosexualidad, la monja apoya el matrimonio entre homosexuales, pide que se respeten tales relaciones y considera que las personas deben “tener la posibilidad de escoger o no de serlo”.

En lo referente al divorcio, Farley sostiene que ante los cambios “inesperados” que atraviesa la sociedad y la pareja, la “indisolubilidad del matrimonio” se puede poner en entredicho.

A las posturas liberales de la monja, las autoridades católicas responden punto por punto y citan el catecismo y los Evangelios para rechazar tales aperturas.

La condena fue aprobada por el papa Benedicto XVI en marzo.





