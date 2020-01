Vásquez afirma que el cambio climático es una amenaza

“Yo he visto cómo el Canal ha podido adaptarse a los tiempos, a las circunstancias. Posiblemente estos últimos 20 años han sido los más importantes para mí como panameño, porque hemos podido demostrar que no solamente hemos sido capaces de administrar el Canal y de haberlo hecho bien, sino que hemos también afrontado los retos que tenía en términos de capacidad”, manifestó Benítez.

