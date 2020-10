Vasiliy Lomachenko y Teófimo López listos para la monumental pelea de unificación de peso ligero

Por fin ha llegado el momento. A través de años de conflicto y antagonismo, caminos individuales hacia los títulos y finalmente una pandemia global, el sábado, Vasiliy Lomachenko y Teófimo López Jr. se cruzarán entre las cuerdas para luchar por los títulos mundiales de peso ligero de los cuatro principales organismos sancionadores en el MGM Grand Convention Center en Las Vegas (ESPN/ESPN Deportes para Estados Unidos, 10 pm ET).

Una de las peleas más anticipadas del año cobrará vida el 17 de octubre cuando Vasiliy Lomachenko y Teófimo López se enfrenten para unificar en peso ligero desde la burbuja de Las Vegas EN VIVO por ESPN y ESPN Deportes solo para Estados Unidos. Sábado 17 de octubre, 7:30 p.m. ET

• Vasiliy Lomachenko vs. Teófimo López, 12 rounds, por los títulos de peso ligero OMB/AMB y el cinturón “franquicia” CMB de Lomachenko, y el título de peso ligero FIB de López

Es difícil exagerar lo que podría significar esta pelea, tanto para los atletas como para el deporte en general. Lomachenko, el boxeador número uno libra por libra del mundo de ESPN, contra uno de los peleadores de más rápido ascenso en el deporte en López, con mucho en juego.

Con el debido respeto a Devin Haney, el ganador de esta pelea será visto como el campeón mundial unificado de peso ligero.

Eso no significa que lo que está en juego para cada boxeador sea lo mismo, ya que cada peleador toma esta pelea en puntos diferentes de sus respectivas carreras, a pesar de ser la 16ta pelea profesional tanto para Lomachenko como para López.

Para Lomachenko, una victoria solidificaría aún más su afirmación como el mejor boxeador del planeta. Si bien hay varios otros boxeadores que también pueden legítimamente hacer esa afirmación, entre ellos Canelo Álvarez, Naoya Inoue y Terence Crawford, una victoria de esta magnitud diferenciaría aún más a Lomachenko. Una victoria sobre un enemigo joven talentoso que es 10 años menor que él sería una declaración significativa, ya que agregaría otro nombre conocido a su currículum a los 32 años.

Cuando se trata de López, una victoria demostraría que no es solo un peleador talentoso con un tremendo potencial, sino algo más allá de eso: una estrella. ¿Cuántos otros boxeadores, con solo 23 años, podrían afirmar ser el campeón unificado de la división y lograrlo derribando a un boxeador de élite en el proceso?

En una época en la que muchos peleadores son guiados cuidadosamente hacia los títulos mundiales y se aferran a ellos con peleas de segunda categoría durante demasiado tiempo, López ha tomado el camino menos transitado. Si llega a su destino, el “Takeover”, como él lo llama, estará completo.

¿Teófimo López podrá respaldar las predicciones de su padre?

Teófimo confiesa que le gustaría que la relación con su padre fuera mejor y no solo de boxeador a entrenador.

Mientras López y Lomachenko se enfrentan en una de las peleas de unificación más grandes en tiempos recientes, el individuo que podría estar más en enfoque podría no ser ninguno de los boxeadores que suben al ring.

Ese manto pertenece al hombre que de muchas maneras hizo que esta pelea existiera cuando proclamó audazmente que su hijo, cuando todavía era un prospecto, derribaría a alguien que es considerado el mejor boxeador del mundo.

Antes, cuando López estaba cortando sus dientes en las carteleras preliminares de Top Rank, algunos de esos programas fueron encabezados por Lomachenko, Teófimo López Sr., a los ojos de muchos observadores, cometió el pecado cardinal de no solo no inclinarse ante la grandeza de Lomachenko, sino de ser francamente desdeñoso.

Tuvo la temeridad de decirle a cualquiera que lo escuchara que su hijo derrotaría a Lomachenko más temprano que tarde.

Ahora que se acerca el día del juicio final, ¿siente el padre alguna aprensión adicional?

“Para nada. No veo nada por lo que deba estar nervioso”, le dijo a ESPN. “Mi hijo está muy preparado para esta pelea. Nunca lo había visto tan hambriento como ahora”.

López Sr. ha descrito este campamento de entrenamiento, que una vez más se llevó a cabo en territorio familiar para el clan López, en Flemington, Nueva Jersey, como “fenomenal”. No se ha echado atrás en sus declaraciones con respecto a esta pelea. y cómo se desarrollará.

“Vamos a hacer esto más fácil que la pelea [de Richard] Commey”, dijo. “Me siento mal por Loma, pero un nuevo león tiene que entrar y hacerse cargo de esta división”.

Para López Sr., quien usa una gorra que dice “Nostradamus”, esta visión comenzó mucho antes de que su hijo detuviera a un Commey normalmente duradero en solo dos rondas para ganar el cinturón de la FIB en diciembre. Ha estado llamando a Lomachenko durante tres años.

“Ya predije que la pelea no durará seis asaltos, y así es como va a ir”, dijo López padre. “Hemos tenido razón todas estas veces y también vamos a tener razón en esta pelea. No hay forma de que un peleador de 126 libras derrote a mi hijo. Es simplemente imposible”.

López Sr. es parte Danny García, parte Freddie Blassie, con un poco de Bundini Brown y George Benton mezclados. Pero hay que darle crédito – él ha entrenado a su talentoso hijo desde el principio – y lo guió a un título mundial en solo 15 peleas. Eso es algo que pronosticó al comienzo de la carrera de su hijo en 2016. Luego, audazmente predijo que su pelea número 16 sería contra Lomachenko.

Pero te preguntas, ¿está su hijo completamente a bordo con todo esto? Con solo 23 años, en una era en la que la mayoría de los boxeadores son manejados con prudencia y alejados de desafíos tan severos, el padre puso al hijo en la pista más rápida.

“Le dije, ‘estoy all-in, si viene, viene'”, dijo el joven López. “Así es como veo la vida: si viene, viene. Sea lo que sea, lo que sea que se cruce en mi camino, vamos a hacer que las cosas funcionen. Ahora, está aquí”.

Sin embargo, el joven López deja en claro que, si bien algunos observadores verán el sábado por la noche como un referéndum sobre su padre, esto se trata de él y su carrera.

“Yo amo a mi padre”, dijo López, “pero no se trata de demostrar su profecía. Habla lo que quiere hablar. Hizo esto más grande de lo necesario. Creo que todos deben felicitarlo por esa parte. Pero realmente lo que es, es que él sabe en qué me baso. Habla lo que habla; tiene mucha confianza en eso porque ve en mí lo que nadie más ve en mí, todavía”.

El padre tiene una confianza infinita en el hijo. No solo te dirá que su hijo será el mejor boxeador libra por libra del mundo en un futuro cercano, sino que no duda en seguir diciendo que Teofimo será el más grande de todos los tiempos. Sí, hablamos del GOAT. Cuando lo escuchas decir esas palabras, tienes la sensación de que en realidad lo dice muy en serio.

Pero antes de que comiencen a grabar la placa de López en el Salón de la Fama del Boxeo, el sábado enfrenta una tarea que no es nada sencilla: tiene que vencer a uno de los mejores boxeadores de esta generación. Incluso con toda la charla, el mayor de López no siente que haya agregado ninguna presión o dado a Lomachenko demasiado material de “tablón de anuncios”.

“No, realmente no me importa eso porque lo que creo, siempre sucede”, dijo López Sr. “No tengo dudas. Mi hijo no tiene presión alguna. Una vez sube al ring, es un animal diferente. Por eso sé que mi hijo está listo para esta pelea. No hay nadie más con quien tengamos que pelear; esta es la pelea que tenemos para conseguir todos los cinturones, para ser reconocido como uno de los mejores boxeadores del mundo”.

“Es por eso que no tengo dudas sobre esta pelea. El 17 de octubre el mundo entero sabrá quién es mi hijo, si no lo saben ya … Lomachenko va a hacer que nos veamos bien, y no puedo esperar. Les dije a todos que cuanto mejor sea el peleador, más fácil será la pelea para nosotros”.

Un vistazo desde adentro a la excelente relación de padre e hijo que tiene Lomachenko con su papá, quien además es su entrenador.

Estadísticas clave de ESPN Stats & Information

23 años, 85 días: Teófimo López Jr. podría convertirse en el segundo boxeador más joven de la historia en poseer al menos tres títulos mundiales en una división, solo detrás de Mike Tyson (21 años, 37 días)

30: Número combinado de peleas profesionales entre López y Lomachenko, la menor cantidad en una pelea de unificación en la era de los cuatro cinturones (desde 1988).

13: El gandor de Lomachenko-López será el 13er boxeador en tener títulos mundiales de los cuatro principales organismos sancionadores al mismo tiempo desde 1988.

Apuestas para Lomachenko-López

Hasta el miércoles, cortesía de Caesars Sportsbook de William Hill.

Línea de dinero:

Lomachenko: -420

López: +330

Resultados específicos:

Lomachenko por decisión/decisión técnica: -120

Lomachenko por KO/TKO/DQ: +225

López por decisión/decisión técnica: +800

Lopez por KO/TKO/DQ: +500

Empate: +2000

Over/under:

7.5 rounds: O: -500 / U: +333

8.5 rounds: O: -400 / U: +275

9.5 rounds: O: -275 / U: +200

10.5 rounds: O: -200 / U: +150

¿Llegará la pelea hasta el final? Sí: -163 / No: +120

Predicción

Una mirada a las victorias más grandes de Teófimo López cuando sin miedo subió en el ranking para ganar el campeonato de peso ligero de la FIB.

He creído en López desde que se convirtió en profesional. No son solo las habilidades, sino también su coeficiente intelectual de ring altamente subestimado y su confianza en sí mismo. Existe la percepción errónea de que es solo un golpeador contundente y poderoso, pero tiene la capacidad de colocar trampas y contraatacar reflexivamente. No hay duda de la grandeza de Lomachenko, pero no es un peso ligero por naturaleza, y aunque todavía es un luchador de élite, después de una larga carrera amateur, hay algunas señales de una ligera baja física. Muchos creen que esta será la versión moderna de Joe Calzaghe-Jeff Lacy. Pero López tiene muchas más facetas en su juego que un típico “desvalido” que se enfrenta a Lomachenko. López encontrará formas de tocar y lastimar a Lomachenko, y finalmente detendrá a Lomachenko en las últimas rondas.

Qué más ver en la cartelera

• Hay una pelea clave de peso junior wélter que sirve como el evento coprincipal el sábado dentro de la burbuja de Top Rank, cuando el ex retador al título mundial Alex Saucedo (30-1, 19 KOs) se enfrente al invicto Arnold Barboza Jr. (24-0, 10 KOs) en un combate programado a 10 asaltos.

Parece ser una batalla atractiva para los fanáticos. Saucedo, quien ha logrado dos victorias desde que perdió ante Maurice Hooker en una pelea por el título vacante de las 140 libras de la OMB en 2018, es un molinillo agresivo y duro, mientras que el propio Barboza no es de los que se alejan de una pelea. Ninguno de los dos tendrá que trabajar duro para encontrar al otro dentro del cuadrilátero.

Al igual que la memorable guerra que libraron José Zepeda e Ivan Baranchyk hace un par de semanas, Saucedo y Barboza luchan por posicionarse en la división de peso junior wélter, que para la primavera de 2021 podría tener una gran cantidad de cinturones vacantes después de Josh Taylor y José Ramírez unifiquen la división (y posteriormente hagan un movimiento esperado al peso wélter).

• Hasta ahora, han sido 14 arriba, 14 abajo en el primer round para el prometedor peso súper mediano Edgar Berlanga (14-0, 14 KOs). Los casamenteros de Top Rank han hecho todo lo posible para encontrar oponentes que al menos llevarán a Berlanga a las rondas intermedias y le brindarán una experiencia valiosa. Este fin de semana enfrentará al veterano Lanell Bellows (20-5-3, 13 KOs), quien al menos es duradero. En 28 salidas profesionales, nunca ha sido detenido. Con su devastadora destreza en los golpes, Berlanga se ha convertido en televisión imperdible.

En algún momento veremos a Berlanga peleando en el 2do asalto. ¿Será el sábado por la noche?

