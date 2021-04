Varios sectores de Panamá Oeste pasan más de 18 horas sin electricidad

En la cuenta de @NaturgyPanama, son muchas las quejas de los usuarios que no han recibido respuesta a los reportes presentados y destacan además que la empresa no ha emitido ningún informe sobre la situación que tiene a muchos clientes del área Oeste sin electricidad.’

Detallan que los niños no han podido dar clases y los que están en la modalidad de teletrabajo no han podido cumplir con sus horarios.

