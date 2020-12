Varios países suspenden vuelos de Reino Unido por variante de la Covid-19

Italia, uno de los países más golpeados con más de 68.400 decesos y casi dos millones de contagios, impuso nuevas medidas para las fiestas, entre el 21 de diciembre y el 6 de enero: solo estará permitida una salida al aire libre diaria por hogar, no se podrá viajar entre regiones y bares, restaurantes y tiendas no esenciales estarán cerrados.

