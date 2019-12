Varios países censuraron el beso de la pareja homosexual en ‘Star Wars’

La escena de “Star Wars: The Rise of Skywalker” muestra a dos personajes femeninos, miembros de la Resistencia , dándose un beso durante una celebración.

“Star Wars: The Rise of Skywalker”, película con la que se cierra la saga de la familia Skywalker, cuenta con una escena en la que se ve a dos personajes del mismo sexo besándose, mostrando así a la primera pareja LGBT en el universo creado por George Lucas.

