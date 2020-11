Varios equipos pretenden a Julio Rangel

Luego de cumplir la labor de coach de picheo principal con el equipo grande de los Rangers de Texas durante las dos últimas campañas, el panameño Julio Rangel es ahora un agente libre.

En entrevista concedida a La Prensa desde su hogar en Florida, Estados Unidos, el capitalino de 45 años contó un poco sobre las experiencias vividas en su primera oportunidad como entrenador de Grandes Ligas y lo que podría venirle en el futuro tras no renovar con la organización texana.

¿Cómo le tomó la decisión de que no le renovarán?

Me sorprendió un poco. Pensé que me iban a dar otro chance, especialmente porque la temporada este año fue diferente, corta. Pero al final del día estas cosas pasan y si ellos (los equipos) no están contentos con los resultados, se toman esas decisiones. Pero muy agradecidos por la oportunidad.

¿Pudo conversar con el mánager Chris Woodward?

Sí, hablamos bastante. Él me llamó luego de que se tomara la decisión. Al final del día, no me ayudó que no ganamos estos dos años, pero toca seguir adelante.

¿Cuál es la principal enseñanza que se lleva de estos dos años?

La manera como se preparan para ganar, con tanta información diariamente, y el trabajo de nosotros para tratar de hacerlo lo más simple para que cada lanzador entendiera lo que debía hacer. Eso fue lo que más me impresionó.

¿Cuál cree que es el mayor aporte que le deja a los Rangers?

Quizás es una pregunta que debieran responder ellos. Para mí, fue que establecí muchas cosas que no habían, como el uso de la información y crear muchos reportes para que los jugadores los entendieran y utilizaran de la mejor manera.

Datos de interés 5.09 es el promedio de carreras limpias permitidas colectivamente por los Rangers en la campaña 2019, la número 24 en todas las mayores ese año. 5.02 es el promedio de carreras limpias permitidas colectivamente en la campaña 2020, número 23 en las mayores ese año.

¿Con qué lanzador del staff hizo mayor química?

Con Lance Lynn. La verdad es que él y yo tuvimos tremenda relación. Al inicio, tuvimos varias conversaciones y aprendí bastante de él. Incluso, él fue el primero que me llamó cuando la organización tomó la decisión conmigo.

¿Sintió alguna presión en su segundo año con el staff de abridores que habían armado con Kluber, Minor, Lynn y otros?

No es que sentí más presión. Sabía que tenía buenos lanzadores, por lo menos en nombres. Pero muchos de ellos también venían de lesiones. El trabajo mío lo tomo siempre igual y la meta era ayudarlos a conseguir las metas que buscan cada año.

Hable sobre la experiencia de haber trabajado con un lanzador panameño como Ariel Jurado.

Muy buena. Es un muchacho con bastante talento, joven. Me gustó trabajar con él y más que era panameño. Las cosas no le resultaron bien en Texas, pero sé que tiene futuro.

¿Qué le recomendaría a Jurado para que logre establecerse en las mayores?

Más que nada, lo que es ejecución. Él tiene buenos picheos y ataca la zona, pero le faltaba, a veces, terminar a los bateadores cuando los tenía en dos strikes para sacarlos de out. Eso, a veces, lo metía en problemas.

Aparte de Jurado, ¿a qué otro picher panameño le ve futuro en las mayores?

Para ser honesto, al que más he visto es a (Jaime) Barría y ese muchacho tiene gran futuro. Cada vez que nos lanzaba a nosotros, casi no le hacíamos nada. Ojalá en esa organización de los Angelinos le den más oportunidades de las que le dieron este año, porque es mañoso y tiene idea de lo que está haciendo.

¿La mayor diferencia entre ser coordinador de ligas menores y coach del equipo grande?

Cuando estás en ligas menores, todo es desarrollo y hay un poco más de paciencia con ellos. Cuando llegas a Grandes Ligas, todo es ganar. A veces, hay muchachos que llegan arriba y no han terminado de desarrollarse. Entonces, tienes que ayudarlos y a la vez empujarlos a que entiendan que tienen que ganar. A veces, eso no es fácil.

¿Cree que pronto recibirá otra oportunidad?

Ya me han llamado seis o siete equipos para saber qué estaba buscando o pensaba hacer. Todos para ligas menores. Nada en concreto aún. El proceso será un poco lento por lo que está pasando con la pandemia [del nuevo coronavirus]. Estamos esperando a ver que salga algo que me convenga a mí y a mi familia.

¿Le gustaría trabajar con alguna selección nacional?

Sí. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. El año pasado, Luis Ortiz, quien dirigiría el equipo que iba para la eliminatoria del Clásico Mundial, me llamó para estar con él, pero en la oficina no me dieron permiso. Pero si la oportunidad está de nuevo, claro que me gustaría.