Varios clubes de la ACB estudian hacer ERTEs a sus jugadores tras la suspensión por el coronavirus

No obstante, hay dos razones principales que frenan la decisión : los clubes con otras competiciones y los propios jugadores. En primer lugar, los equipos aplicarían el ERTE durante el parón de la Liga Endesa, que no vuelve, como pronto, hasta el 24 de abril. Sin embargo, otras competiciones como la Euroliga lo harían el 11, y la incertidumbre de la situación en dichas fechas también añade complicaciones a la ecuación.

La crisis del coronavirus no solo ha dejado a los aficionados sin deporte, sino que también ha dejado al deporte sin recaudación. Federaciones, ligas y clubes trabajan día y noche haciendo números para cuadrar sus cuentas. En la ACB llevan ya varios días intentando decidir una acción común entre todos los equipos para que este parón no tenga consecuencias tan graves.

