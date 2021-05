Varios alpinistas españoles, atrapados en Nepal por la situación pandémica y las masificaciones en el Himalaya: “Es una payasada”

“Que te suban con un helicóptero al campo 3, con las botellas de oxígeno, cuerdas, sherpas… Es una payasada que no tiene nada que ver con el alpinismo . Es otro problema añadido al Covid”, denuncia Álvaro. “Como amante de las montañas veo que una historia de 200 años es mancillada por un grupo de cafres que han convertido el Everest en un negocio particular que tiene más que ver con un parque temático que con el alpinismo”, zanja.

