Varias entidades bancarias suben comisiones a sus clientes desde el 1 de junio: consulta cuáles lo hacen

En este mes de junio habrá dos entidades bancarias que no cobrarán comisiones a los clientes no vinculados. Por una parte, se encuentra CaixaBank, que cobra comisiones cada tres meses, pero los meses de enero, abril, julio y octubre. Por otra, Bankinter , que cobra gastos cada seis meses, pero los aplica seis meses después de que el cliente haya firmado el contrato de la cuenta.

Además de los cambios en la tarifa eléctrica, el mes de junio trae consigo el cobro de comisiones en casi todas las entidades financieras españolas para el mantenimiento de las cuentas de clientes menos vinculados . Si bien es cierto que si cumplimos con las condiciones de la cuenta o si, en su caso, esta carece de requisitos para esquivar los gastos, no debemos preocuparnos, en caso de no ser así, la mayoría de los bancos cobrarán a partir de este mes la comisión de mantenimiento mensual, trimestral o semestral.

You May Also Like