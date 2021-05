Varias ciudades de España acogerán el Reggaeton Beach Festival con pasaporte Covid y PCR obligatorios

En caso de no cumplir con una de las anteriores opciones, deberán someterse a una prueba de antígenos que se llevará a cabo en una zona habilitada en los accesos durante las horas previas a la realización del evento, tal como se realizó durante la prueba piloto del concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona el pasado mes de marzo.

Reggaeton Beach Festival ya lo tiene todo organizado para que la pandemia no arruine sus conciertos este verano de 2021 en Marina d’Or, Madrid, Benidorm, Mallorca, Barcelona, Marbella, y Santander. Ante el éxito del de Love of Lesbian en la capital catalana, en el que no hubo transmisión de la Covid porque se tomaron medidas preventivas, incorporará todos los protocolos higiénico-sanitarios de los ensayos y pruebas que se están realizando en diferentes países. Así, pretende reactivar el funcionamiento de este evento de música urbana que se desarrolla en Europa con garantías sanitarias y dentro de los protocolos y requisitos establecidos por las administraciones sanitarias.

