Varias aerolíneas estadounidenses no aplicarán cobro por cambios de pasajes

La caída en la demanda de pasajeros y el temor a volar por el coronavirus tiene a las aerolíneas del mundo, aplicando nuevas medidas y flexibilizaciones en sus políticas de reserva y cambios de boletos.

La aerolínea American Airlines, anunció que suspende el cobro por recargo en el cambio y cancelación de vuelos a los viajeros que compren boletos entre el primero de marzo y el 16 de marzo, según informó en un comunicado de prensa.

La flexibilización permite a los pasajeros cambiar el vuelo o cancelarlo 14 días antes de la fecha prevista. “Este cambio ofrece a los clientes las mejores tarifas con más flexibilidad. La oferta está disponible para cualquiera de las tarifas publicadas por la aerolínea. Se pueden encontrar las actualizaciones adicionales sobre alertas de viaje existentes en aa.com/travelalerts”, indicó la aerolínea.

Una medida similar anunció Southwest Airlines que decidió no aplicar cargos ni por cambios ni por cancelación de vuelos a los pasajeros, en el marco de la situación que existe por el brote de coronavirus que ha obligado tanto a las compañías aéreas como a los pasajeros a cancelar sus itinerarios a países más afectados como China y a algunas ciudades de Italia.

We’re waiving the change fees up to 14 days prior to travel for tickets purchased between now and March 16: https://t.co/3Mhe9FtTe6

American Airlines anunció la semana pasada que suspendía los vuelos a Milán desde los aeropuertos de Nueva York y Miami. “Debido a la reducción de la demanda, American Airlines suspende las operaciones desde y hacia Milán, Italia y Nueva York (JFK) y Miami (MIA). Los vuelos a Milán están programados para reanudarse el 25 de abril. Nuestros equipos se comunican directamente con los clientes afectados para satisfacer sus necesidades. American continúa revisando el horario de vuelos de la aerolínea para asegurarse de que se satisfagan las necesidades de los clientes y realizará mejoras adicionales según sea necesario”, dijo el sábado 29 de febrero en un comunicado.

United Airlines por su parte informó para los viajes al norte de Italia, se permitirán cambios sin costo alguno para viajes hasta el 30 de abril. “Si viaja hasta el 30 de abril, puede cambiar su vuelo sin costo en nuestra aplicación”, informó la aerolínea.

We have issued a travel waiver for Northern Italy due to the impact of Coronavirus. If you’re traveling through April 30, you can change your flight at no cost on our app, by direct messaging us here or calling 1-800-864-8331. https://t.co/gyFw2YvrNs pic.twitter.com/SoUgEwMfPe

— United Airlines (@united) February 27, 2020