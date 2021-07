Vargas Llosa, lector de García Márquez

No ha de olvidarse, y es una verdad de Perogrullo, que las raíces del oficio de escribir se hunden en el oficio de leer, que no es otra cosa que una escritura por exposición. Y me refiero a que el escritor, cuanto más se expone a la lectura, es capaz de enfrentar mejor su propia escritura. La lectura y mirada críticas sobre la obra de otros, es uno de los mejores talleres a los que puede someterse cualquier escritor, por eso el oficio de leer ha de ser practicado con constancia eficaz.

