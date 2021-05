Varane será baja ante el Chelsea por lesión muscular y la defensa del Real Madrid se queda en cuadro

La baja del jugador complica aún más la defensa madridista, ya de por sí bastante castigada. Nacho y Militao serán la pareja de centrales, pero los laterales son un problema para Zinedine Zidane. Carvajal y Lucas no están disponibles en la banda derecha, mientras que Mendy llega muy justo para ocupar la izquierda. Esto hace que la opción de Sergio Ramos mandando en una defensa de tres centrales no sea descabellada.

