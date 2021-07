Varane, la nueva joya del ManU

Al jugador le convence el proyecto de Old Trafford, que no está reparando en gastos y que le doblará casi su ficha. De ganar unos $6 millones en el club blanco, llegará a $11 millones. Y un contrato, a sus 28 años, de 4 temporadas más una opcional al que no llegaba el Real Madrid en su oferta. El 11 del United con Varane: un equipo que volvería a ser temible.

