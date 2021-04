‘VAR, una vergüenza en Concacaf’, DT de Columbus se sintió ‘robado’

Editorial Mediotiempo

Monterrey, NL / 28.04.2021 22:59:48

Rayados se salvó de perder en Columbus en la Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, luego de que el VAR en conjunto con el arbitraje le quitaran al conjunto de la MLS un gol legítimo y no se marcara un penal; además, de perdonarle la roja a Matías Kranevitter por una plancha y sí una amarilla inexistente para Lucas Zelarayán.

Ante esto, el técnico del Columbus Crew, Calep Porter, se dijo muy molesto, porque se sintió ‘robado’; incluso, insinuó que los equipos de la MLS no ganan a los de Liga MX porque no se mejora en el arbitraje.

“No resuelven eso con con buen arbitraje, buenos oficiales es una burla… es una burla, Lucas amarilla, no tengo idea, tuvieron siete foules peores que ese y sin tarjeta; alguien explíqueme como no marcan un penal, por favor, vean el gol que anotamos, eso no es fuera de lugar, trato de ser objetivo, no es fuera de lugar”.

“Al final hay una mano antes del gol, es una burla y triste, un equipo como nosotros con ambición quiere ganar y avanzar y se va con el VAR… el de la cabina no trabaja con los oficiales, los escuché que iba a ser un desastre, es ridículo, vergüenza de Concacaf“, dijo.

La superioridad en la cancha del Columbus Crew fue muy amplia sobre el Monterrey, por lo que Porter recalcó la mejoría del futbol de Estados Unidos.

“Hace 10 años estamos a años luz de ellos, ahora la MLS es lo opuesto y lo mejor que MLS ha llegado y no ganamos nuestro equipo… ganamos confianza, mostramos que podemos ir al tobillo y superarlos”, indicó.

​

​