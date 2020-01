Vania Millán felicita a su expareja, René Ramos, por su próxima paternidad (y ahora es ella quien quiere ser mamá)

Sin rencores, que no se ha acabado el mundo. La relación cordial entre Vania Millán y René Ramos es, tanto tiempo después de que se divorciasen (en agosto de 2016), mucho más patente, y prueba de ello es que la que fuera Miss España 2002 no ha tenido reparos en darle la enhorabuena a su expareja por su anunciada reciente paternidad.

La modelo, abogada y coach profesional acudió al estreno del musical Flashdance, basado en la célebre película homónima con canciones tan conocidas como Maniac o What a feeling, que tuvo lugar en el céntrico Teatro Nuevo Apolo, en la plaza Tirso de Molina, en Madrid.

Allí atendió a los medios, que le preguntaron por el hermano de Sergio Ramos (quien también va a ser papá de nuevo), que ya ha confirmado que será padre con la cantante Lorena Gómez, quien está compartiendo con sus seguidores las ecografías a las que se somete para tener las primeras imágenes de su bebé.

“Sí, claro, ¿por qué no? Ha sido una persona muy importante en mi vida”, aseguraba Millán ante la pregunta de si se alegraba por su exnovio, aprovechando para “darle la enhorabuena”. “Sé que es algo que siempre había querido y ahora por fin lo tiene”, añadía.

La modelo de 41 años mantiene que pasaron “muchas cosas juntos”, refiriéndose por supuesto a su vida en común antes de su matrimonio fallido (se casaron en 2014 tras algo más de seis años de relación).

“Yo creo que es lo más maduro. Hacer lo contrario no me parece inteligente, haya pasado lo que haya pasado entre nosotros”, defiende con respecto a darle ahora la enhorabuena. “Es más, a veces comparto momentos también con ellos”, afirma sobre lo bien que se lleva con la familia del futbolista y su representante.

“Simplemente las cosas dejan de funcionar y punto, no hay que darle más vueltas. Mi camino es uno y el suyo es otro, no necesito sentir nada malo hacia nadie. Al contrario, me aportaron mucho bueno”, opina Millán, quien a su vez bromeó sobre el porqué no ha sido ella madre todavía (actualmente sale con el cirujano Julián Bayón).

“Pues mira, ahí René me ha metido un gol”, contaba entre risas la ex Miss España. “En realidad es algo que tanto él como yo queríamos, como yo sigo queriendo. De hecho, esto demuestra que la que parece ser que tiene problemas soy yo… Pero bueno, no pierdo la esperanza”, continuaba.

“Es algo a lo que no me he opuesto ni siquiera en mi relación con René. Son etapas difíciles porque, bueno, es muy frustrante cuando una mujer quiere ser madre y se encuentra con el ‘no’ de la naturaleza. A seguir teniendo fe y encontraremos la solución”, ruega como una plegaria Millán, que en redes sociales se muestra enamoradísima del doctor en medicina estética, con quien sale desde finales de 2018.