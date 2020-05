“Van a ser 11 finales”, avisa Arturo Vidal sobre reanudación de la Liga

“Sería un sueño ganar nueve ligas seguidas, lograr un palmarés con tantas copas es muy complicado, pero aún me siento bien para seguir luchando y ganando trofeos. Pocos jugadores lo han hecho en la historia y me siento orgulloso, espero ganar aquí la novena con el Barcelona”, señaló el también ganador de dos ediciones de la Copa América con Chile.

AFP • 30 May 2020 – 10:50 AM

