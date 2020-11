“Vamos a pasar unos tiempos difíciles hasta que Biden asuma la Presidencia”

“Va a pasar algún tiempo hasta que el Partido Republicano admita la derrota, y no creo que el presidente Trump lo haga nunca, pero el Partido no parece estar apoyándolo” porque tampoco ven sus denuncias justificadas, aseguró McCorkle.

Y el motivo es que nadie ha podido identificar los motivos del fraude que viene denunciando desde antes de las elecciones, en una estrategia de poner la venda antes de la herida que ya preparó en las elecciones de 2016, aunque en esa ocasión no tuvo que ponerla en práctica debido a la derrota de su rival, Hillary Clinton, por el envenenado sistema de Colegio Electoral , aunque no por voto popular.

You May Also Like