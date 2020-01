Valverde en la mira tras tropiezo del Barcelona

“Los entrenadores nos movemos siempre con la idea de trabajar y darlo todo en cada partido”, dijo Valverde. “Sabemos cómo es el fútbol y que hay inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes. Ahora hemos perdido y supongo que se hablará de esto, pero yo me dedico a lo mío”,

“No sé si hay derrotas que sirven para crecer, esta derrota demuestra que hay cosas que corregir”, dijo el delantero uruguayo. “Son situaciones del club, pero el entrenador no tiene ninguna culpa. Han sido errores nuestros que no podemos cometer”.

“Somos conscientes de que no venimos haciendo las cosas como nos gustaría. Y este año intentaremos seguir el camino de lo que hicimos hoy y no cometer errores infantiles como hoy cometimos”, añadió el astro argentino.

“Es normal que, cuando hay derrota y no se consiguen los objetivos, cuando la gente ve que su equipo no juega como a ellos les gustaría o como a nosotros nos gustaría, hablen y digan cosas”, dijo Messi. “Tenemos que estar más unidos que nunca, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante”.

